Die Zahl der Wohngeldanträge in Dresden hat sich im ersten Quartal dieses Jahres fast verdoppelt. Wie die Stadt am Montag mitteilte, sind von Januar bis März insgesamt 11.650 Anträge eingegangen. In den ersten drei Monaten 2022 seien es lediglich 5.931 gewesen. Der Anstieg sei aber als Folge der Wohngeld-Reform zu Beginn des Jahres erwartet worden, hieß es. Der Kreis der Berechtigten habe sich dadurch deutlich vergrößert.