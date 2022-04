Wohnungsbrand Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt nach tödlichem Fenstersprung

Am Montag hat es in einem Wohnhaus in Dresden-Coschütz gebrannt. Dabei verletzte sich einer der Mieter nach dem Sprung aus einem Fenster tödlich. Nun haben Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Details dazu bekanntgegeben.