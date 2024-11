Die Stadt Dresden will den Wohnungsbau beschleunigen. Dafür soll das Antragsverfahren vereinfacht werden, wie die Stadt am Montag mitteilte. In einer neu geschaffenen "Bauantragskommission Wohnungsbau" sollen demnach die zuständigen Ämter gemeinsam nach Lösungen suchen, wie Anträge genehmigt werden können. Bislang würden Denkmal-, Umwelt- und Baubehörden Vorhaben häufig unterschiedlich bewerten, hieß es in der Mitteilung.