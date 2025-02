Eigentümer Argo will Grundrisse neu vermessen lassen

In Auftrag gegeben hat die Arbeiten der Eigentümer der Wohnungen, der Großvermieter Argo Residential mit nach eigenen Angaben etwa 4.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten in Leipzig, Dresden und Magdeburg. Geschäftsführer René Deschner teilte auf Anfrage von MDR SACHSEN mit, die Vermessung sei notwendig, "da nur die Gesamtflächen aus den Mietverträgen vorliegen." Die Grundrisse sollten neu vermessen werden.

Weitere Fragen, was mit den erhobenen Daten passiere und ob die Mieter darauf hingewiesen wurden, dass sie eine solche Vermessung nicht dulden müssen, wollte er nicht beantworten. Er bestritt aber, dass mit einem 3D-Laserscanner Bildaufnahmen von Wohnungen gemacht werden.

Aufnahmen werden von privaten Daten bereinigt

Vermessungsingenieur Christoph Matern von dem beauftragen Unternehmen 1000hands, der die Messungen in Dresden mit vorgenommen hat, bestätigte MDR SACHSEN, dass mit dem 3D-Laserscanner nur die Maße der Wohnungen erhoben werden sollten. Das sei von der Argo Residential so beauftragt. Allerdings könnten mit den 3D-Scans durchaus Modelle der Wohnung erstellt werden. "Bei der Verarbeitung der Aufnahmen werden die Daten aber bereinigt und etwa Möbel und private Gegenstände entfernt," so Matern.

Bildrechte: Fraunhofer IOF

Auch der Geschäftsführer der Keßler Ingenieur Consult in Leipzig, Marcus Hädrich, erklärte, dass mit dem Laserscsanner eine Bilderfassung möglich sei: "Die Bilddaten helfen uns zum Beispiel, raumhohe Schränke von Schornsteinen zu unterscheiden und werden [...] nach Bearbeitung gelöscht." Auch dieses Unternehmen vermisst für die Argo Wohnungen in Sachsen. Allerdings würden ohne Ausnahme die Mieter gefragt, ob sie damit einverstanden seien, so Hädrich. Es gebe auch Mieter, die das verneinen. "Die Punktwolke, also das Ergebnis des Laserscans, ist bei uns in jedem Fall schwarz. Man kann ohne Farben nur Oberflächen erkennen, keine Fotos in Vitrinen oder Schriftstücke oder sonstige optische Details."

Mieterverein: Zustimmung der Mieter zu 3D-Vermessung notwendig