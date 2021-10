In Dresden sind bei einem Wohnungsbrand 16 Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr MDR SACHSEN sagte, war das Feuer am Freitagmorgen in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Bürger hatten demnach die Besatzung eines Kommandowagens der Feuerwehr, der zufällig in der Nähe war, darauf aufmerksam gemacht, dass dichter Rauch aus einem Fenster quoll. In kurzer Zeit seien etwa 50 Einsatzkräfte am Brandort in der Dresdner Neustadt gewesen und hätten den betroffenen Hauseingang des Wohnblocks evakuiert.