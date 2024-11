Die Feuerwehr ist in Dresden-Klotzsche in der Nacht zu Freitag im Großeinsatz gewesen. Grund war ein Brand in einem Wohnblock an der Alexander-Herzen-Straße. Der 80-jährige Bewohner, in dessen Wohnung im zweiten Stock das Feuer ausbrach, flüchtete auf den Balkon. Die Einsatzkräfte holten ihn dort mit einer Leiter herunter.