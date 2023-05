Ein Wolf hat nach Angaben von Experten in einem Ortsteil von Dresden ein Kälbchen gerissen. Wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Dresden am Montag mitteilte, ließen die Verletzungs- und Rissmerkmale darauf schließen, dass mit hinreichender Sicherheit der Wolf den Schaden verursacht habe. Die Mitarbeiter der Fachstelle Wolf hatten den Riss am Morgen begutachtet.

In der jüngeren Vergangenheit wurden Wolfssichtungen oder auch Wolfsrisse aus Regionen in Sachsen gemeldet, in denen es bisher kaum solche Beobachtungen gab. So ging beispielsweise vergangene Woche die Meldung über den ersten Wolfsriss des Jahres im Erzgebirge ein. In Nordsachsen zeichnete eine Anwohnerin mit einer Wildkamera Jagdszenen in ihrem Garten auf.