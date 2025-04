Zwei der neuen Fahrradbarometer stehen in Dresden seit kurzem an der St. Petersburger Straße, in jeder Richtung jeweils eine. Auf einem Display wird die Anzahl der Radfahrerinnen und Radfahrer angezeigt, die die Stelle pro Tag und vorbeifahren, außerdem Datum, Uhrzeit und Temperatur. Die beiden Fahrradbarometer kosten nach Angaben der Stadt insgesamt 90.000 Euro, wobei 65 Prozent der Bund übernimmt. An vier weiteren Stellen in der Stadt sind jeweils zwei solcher digitalen Zähler geplant. Andere Zählstellen für Radfahrer, allerdings nur mit Messbalken in den Radwegen, gibt es schon an vielen Stellen im Stadtgebiet.