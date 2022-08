Die Rettungsleitstelle Dresden hat die Gefahrenmeldung für den Stadtteil Leubnitz-Neuostra aufgehoben. Es bestehe keine Gefahr mehr durch austretende Salzsäure, teilte die Leitstelle am frühen Montagnachmittag mit.



Auf dem Firmengelände der Zamek Food Solutions GmbH in Dresden war seit Sonntagabend Salzsäure ausgetreten. Anwohner waren nach Angaben der Feuerwehr zwar nicht in Gefahr. Sie wurden dennoch dazu aufgerufen, im Umkreis von 500 Metern um das Gelände des Lebensmittelherstellers Fenster und Türen geschlossen zu halten. Außerdem sollten Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden.

Bei der Firma Zamek Food Solutions GmbH versucht die Feuerwehr Dresden den Säure-Unfall unter Kontrolle zu bringen. Der Einsatz könnte mehrere Stunden dauern. Bildrechte: MDR/xcitepress