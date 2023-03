In den kommenden Jahren soll das ZDI-Team an seinen sieben Standorten von aktuell 540 auf mehr als 700 Beschäftigte wachsen. "Wir suchen bis 2025 allein in Dresden bis zu 150 Personen", sagte ein Firmensprecher. Das Software-Unternehmen hat neben Dresden weitere Niederlassungen in Sachsen: in Leipzig und Görlitz. Dort entwickelt ZDI Softwarelösungen für die Fertigungsindustrie und die Gesundheitsbranche.