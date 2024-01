Interview "Für mich hat die Zeitarbeit als Erzieher nur Vorteile"

Ist es manchmal auch ein Nachteil, immer wieder woanders zu arbeiten?

Also als Erzieher - gerade ich als männlicher Erzieher - habe immer gute Karten in Bewerbungsgesprächen mit Kitas. Man kann sich also eine Arbeitsstelle direkt in der Nähe suchen. Als Erzieher in Zeitarbeit bin ich immer woanders, manchmal eben auch etwas weiter weg, je nachdem wo man gebraucht wird.

Bei uns in der Firma gilt beispielsweise, dass die Anfahrt maximal 40 Minuten dauern darf. Wiederum ist das Schöne an der Geschichte, dass ich deswegen auch einen Dienstwagen habe. Ich muss also kein Benzin bezahlen und ich kann das Auto auch privat nutzen. So wird aus dem Nachteil für mich dann schon wieder ein Vorteil.

Was hat sich in den letzten Jahren in der Zeitarbeit für dich geändert?

Eigentlich hat sich nichts verändert und die Arbeit macht mir gleichbleibend Spaß. Für mich persönlich hat sich aber geändert, dass mein Arbeitgeber "Match-Medics" mir mein Studium mitfinanziert hat und ich deswegen jetzt auch Sozialarbeiter bin. Das ist natürlich ein super Vorteil: Durch die Zeitarbeit lerne ich neue Konzepte kennen und mit dem Studium bin ich in der Lage, auch mal selber eine Kita zu leiten. Da könnte ich dann direkt meine Erfahrungen aus den ganzen unterschiedlichen Einrichtungen mit einbringen: Ich hab ja gesehen was gut lief, was ich vielleicht auch adaptieren möchte oder eben was schlecht lief und man lieber lassen sollte.

Also für mich hat die Zeitarbeit bisher nur Vorteile gebracht. Christian Reinisch

Könntest du dir vorstellen, irgendwann wieder zurück in eine feste Anstellung zu wechseln?