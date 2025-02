Krieg ist in Europa zurück im Alltag

Helbig hat viel mit seinem Großvater über den Krieg gesprochen. Er ist heute 98 Jahre alt, lebt in Eisenhüttenstadt und sei der Einzige in seinem Umfeld gewesen, der vom Krieg erzählt hat, so der Komponist. "Viele Jahre war er stumm zu dem Thema, weil er mit 16 oder 17 auch noch an die Front musste und gesehen hat, wie seine Kameraden da umgekommen sind. Und jetzt reden wir jeden Tag darüber."

Das kann man immer wieder entfesseln, dieses Grauen, und man muss dafür sorgen, dass die Situation nicht entsteht – und das ist die Verantwortung. Sven Helbig, Komponist

Krieg präge wieder die Nachrichten, die Politik, käme näher und sei Teil des Alltags geworden, so Helbig. Das Ende des Zweiten Weltkriegs ist 80 Jahre her, aber von Frieden in Europa könne man heute nicht wirklich sprechen. "Und das hat mich bewegt." Nach der Wende, mit dem Ende des Kalten Krieges, habe Helbig gedacht, nun sei es vorbei. "Dann kam der Euro, es öffnete sich alles, ich konnte nach New York gehen, Musik studieren. Die Neunziger haben sich angefühlt wie ein großes Freudenfest und jetzt fühlt sich alles so ungeheuer schwer an, jeden Tag das zu hören, zu ertragen und zu durchdenken." So habe er dann angefangen, die ersten Stücke für sein Requiem zu schreiben.

Bildrechte: picture-alliance/ dpa | dpa

Musik für Erinnerung und Verantwortung

"Das kann man immer wieder entfesseln, dieses Grauen, und man muss dafür sorgen, dass die Situation nicht entsteht und das ist die Verantwortung", so Helbig. Mit einem Abstand von vier bis fünf Generationen werde es ganz schwer, die Trauer von damals immer wieder empathisch nachzuempfinden.

Das waren nicht Wahnsinnige damals, sondern das waren wir. Sven Helbig, Komponist

Bildrechte: IMAGO / epd

"Aber eine Verantwortung hat man dennoch: Weil das waren nicht Wahnsinnige damals, sondern das waren wir. Und das schlummert in allen Gesellschaften, in allen Menschen." Es sei wichtig, an der Geschichte immer wieder stehen zu bleiben, weil im Menschen eine Bestie wohne. "Und das ist der Grund, warum wir regelmäßig an diese tragischen Ereignisse erinnern." Mit seinem "Requiem A" schafft er einen Raum dafür.