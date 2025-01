Die Aktion steht unter dem Motto "Erinnern für eine Zukunft des Miteinanders in Frieden und Demokratie". In zahlreichen Veranstaltungen wird am 13. Februar in Dresden an die Opfer des Zweiten Weltkrieges und die Zerstörung der Stadt 1945 erinnert. Geplant ist unter anderem ein stilles Gedenken vor der Frauenkirche, wo auch Kerzen aufgestellt werden können.