Nachdem eine Frau an einer Straßenbahnhaltestelle in Leipzig lebensgefährlich verletzt wurde, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am 4. August gerieten die 45 Jahre alte Frau und ein 59 Jahre alter Mann in einen Streit, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Im weiteren Verlauf soll der Mann die Frau mit einem Gegenstand verletzt haben. Die Frau ging verletzt zu Boden. Passanten alarmierten Polizei und Rettungswagen. Indes fuhr der Mann den Angaben zufolge in einem Auto davon. Die Frau kam in eine Klinik.