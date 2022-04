Die langjährige Zirkus-Direktorin Ingrid Stosch-Sarrasani ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren in Radebeul, wie eine Sprecherin der Familie mitteilte. Ingrid Stosch-Sarrasani wurde am 28. Juni 1933 als Ingrid Wimmer in Hannover geboren. Sie kam im Alter von 16 Jahren erstmals mit dem Zirkus in Berührung und wurde bald als Partnerin von Fred Cordon und seiner Peitschen-Show bekannt, mit dem sie durch Europa und Amerika tourte.