Sarrasani hat eigenen Angaben zufolge keine Zweifel, dass die Premiere der neuen Dinnershow "Atlantis of Fire" am 28. November wie geplant stattfinden kann. Die Sarrasani-Show werde bis zum 12. Januar laufen. Geworben wird mit einem internationalen Spitzenprogramm mit Hochseilartistik, Comedy, Gesang, Feuershow und Illusionen. Weiße Tiger gebe es allerdings nicht zu sehen, sagt Sarrasani. Seine Tigerin Kaya ist voriges Jahr in den verdienten Ruhestand gegangen.