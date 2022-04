Besucher des Residenzschlosses in Dresden werden derzeit am Fuße der Englischen Treppe vom Götterboten Hermes begrüßt. Die frisch restaurierte Statue stammt aus einem der Grabhäuser des früheren Klosterfriedhofs in Zittau. "Die Skulptur zeugt vom Prunk der löblichen Handelsstadt Zittau, die seit dem 14. Jahrhundert zum Oberlausitzer Sechsstädtebund gehörte", so Peter Knüvener, Direktor der Städtischen Museen Zittau.