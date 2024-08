Der Zoll hat in dieser Woche auf dem Parkplatz am Heidenholz auf der A17 an der Grenze zur Tschechischen Republik drei Tage lang Kontrollen durchgeführt. Wie die Behörde mitteilte, wurden neun Strafverfahren eingeleitet und zwölf Sachverhalte an andere Behörden übergeben. So seien bei einem türkischen Staatsbürger 20.000 Euro entdeckt worden. Da der Mann keine Angaben zur Herkunft des Geldes machte, wurde es eingezogen.

