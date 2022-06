Fälschungen Zoll beschlagnahmt Markenklamotten im Wert von zwei Millionen Euro

Hauptinhalt

Allein 2021 stellte das Zollamt in Dresden fast 1.400 Lkw und Transporter mit gefälschter Ware sicher. Der Wert der sogenannten "schutzrechtsverletzenden Waren" überschritt dabei die 42 Millionen Euro. Auch in diesem Jahr sind den Zöllnerinnen und Zöllner schon einige Fälschungen aufgefallen. So auch vergangene Woche.