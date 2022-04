Im Zoo Dresden ist am Montagvormittag der Grundstein für das neue Orang-Utan-Haus gelegt worden. Wie der Zoo mitteilte, handelt es sich um das größte Bauprojekt in der über 160-jährigen Geschichte des Tierparks. 17 Millionen Euro werden in die neue Menschenaffenanlage gesteckt.

Neben den Menschenaffen sollen in dem neuen Haus weitere Tierarten unterkommen. So sollen Anlagen für Binturong, auch Marderbären genannt, Glattotter und Tonkin-Langure entstehen. Letztere sind eine Primatenart aus der Gruppen der Schlankaffen. Außerdem erhalten die Riesenschildkröten im Orang-Utan-Haus ein Winterquartier.

Auch wenn der Neubau die Lebensbedingungen für die in ihrer Heimat stark gefährdeten Orang-Utans verbessern wird, regte sich im Vorfeld Widerstand. Mehr als 30 E-Mails waren zu einer Petition gegen das Vorhaben an die Stadt gesandt worden. Auch die Piraten-Partei machte Stimmung gegen den Neubau und plädierte dafür, die Orang-Utan-Haltung in Dresden auslaufen zu lassen. Dafür sollten drei jüngere Tiere abgegeben werden und die Seniorinnen "Djaka" und "Djudi" unter verbesserten Bedingungen und mit mehr Platz ihren Lebensabend in Dresden verbringen. Neben dem Tierwohl argumentierten die Piraten auch mit den hohen Kosten des Neubaus, der das Stadtsäckel auf Jahre belastet.