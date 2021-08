Auf dem aus Südafrika stammenden Dickhäuter Tonga liegen alle Zuchthoffnungen. Er hatte zuvor im Tierpark Hodenhagen in Niedersachsen gelebt und dort schon Nachkommen gezeugt. Im November 2020 kam er in die Dresdner "Damen"-WG aus Drumbo, Mogli und Sawu. "Sie haben Interesse aneinander", berichtete die Zoosprecherin.

Die letzten Zuchterfolge liegen in Dresden schon eine Weile zurück. Elefantendame Drumbo hatte 2006 per künstlicher Befruchtung Nachwuchs bekommen. Das neugeborene Tier wurde auf den Namen Thabo-Umasai getauft, was in der afrikanischen Tswana-Sprache so viel heißt wie "Glücklicher Krieger". Thabo-Umasai war der erste "Minifant" in der 160-jährigen Geschichte des Tierparks. Das Jungtier musste 2011 abgegeben werden, weil der Zoo damals noch keine ausgewachsenen Bullen halten konnte.