Ein Zoobesuch in Dresden wird ab Juni teurer. Wie der Zoo mitteilte, steigt der Preis für die Tageskarte für Erwachsene von zwölf Euro auf 15 Euro und für Kinder von vier Euro auf sieben Euro an. Auch der Preis für Jahreskarten wird erhöht, aber nur "moderat", so der Zoo. Eine Familie muss dann 119 Euro statt bisher 83 Euro zahlen. Die Regelungen für Familienkarten bleiben aber bestehen. Das heißt, dass bis zu vier Kinder mitgenommen werden können und Kinder unter drei Jahren zahlen nichts. Dadurch soll der Zoobesuch für Familien weiterhin erschwinglich bleiben.