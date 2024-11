Im Zoo Dresden können Besucher ab jetzt den Faultiernachwuchs anschauen. Nach Informationen des Zoos kam das Kleine vor 20 Tagen zur Welt. Es ist bereits der zehnte Nachwuchs des Faultierweibchens Marlies. "Das Jungtier ist fit, gesund und munter, nimmt schön an Gewicht zu", sagte Tierpfleger Olaf Lohnitz. Bei der Geburt habe das Jungtier 488 Gramm gewogen, weniger als ein Päckchen Magerquark. Mittlerweile seien es bereits mehr als 600 Gramm. Mutter Marlies kümmere sich "sehr gut" um ihren Nachwuchs.

Für einen Besuch empfiehlt Tierpfleger Lohnitz die reguläre Fütterungszeit täglich zwischen 11 und 11:30 Uhr. In dieser Zeit sei die Möglichkeit am größten, das Junge zu sehen. Ob es sich um ein Weibchen oder Männchen handelt, bleibt noch eine Weile lang unklar. Erst wenn das Tier etwa drei Monate alt ist, kann ein Tierarzt oder eine Tierärztin das Geschlecht per Ultraschall feststellen. Diese Schwierigkeit kennt Tierpfleger Lohnitz schon: "Bei den Faultieren ist es ganz schwierig, das äußerlich klarzumachen, weil die Geschlechtsorgane der Tiere innerlich liegen."