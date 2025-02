Im Dresdner Zoo gibt es Gürteltiernachwuchs. Das Jungtier Brosche kam bereits am 1. Oktober zur Welt, wie Thomas Brockmann, Leiter für Artenschutz und Umweltbildung im Zoo Dresden, sagte. Kugelgürteltiermännchen Gurt und Weibchen Bu sind demnach bereits erfahrene Eltern. "Wir haben regelmäßig Nachzuchten", sagte Brockmann. Das klappe sehr, sehr gut.

Die südlichen Kugelgürteltiere, deren Bestand als potenziell gefährdet gilt, leben in der Natur in den Graslandschaften im nördlichen Argentinien und südlichen Brasilien, wie Hoffmann erläutert. "Sie brauchen es tropisch warm." Der sächsische Winter wäre den Tieren zu kalt, daher sind sie in Dresden im Warmhaus untergebracht.