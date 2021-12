Auf Koala-Dame Sydney pelzigen Schulterchen liegen die Zuchthoffnungen des Zoos Dresden. Das Weibchen war im Frühling 2019 an die Elbe gekommen und sollte mit den Männchen Mullaya und Iraga im Zoo für Nachwuchs sorgen. "Grundsätzlich schien die Chemie zwischen Sydney und Mullaya zu stimmen und in den vergangenen zwei Jahren konnten einige Deckakte beobachtet werden", verriet der Zoo Rendezvous, ohne näher ins Detail zu gehen. Aber: "Leider führten diese nicht zum Erfolg." Da sei der Vorschlag des Zuchtbuchführers nicht ungelegen gekommen, Sydney auf Reisen nach Duisburg zu schicken, um die europäische Koala-Population zu festigen. Am 26. November begann das Liebesabenteuer für die Dresdnerin in der Fremde.