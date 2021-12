Nanu, was steht denn da im Stroh, scheint sich Orang-Utan Toni zu denken und zieht vorsichtig eine extra für ihn gefertigte Geburtstagstorte näher heran.

Nanu, was steht denn da im Stroh, scheint sich Orang-Utan Toni zu denken und zieht vorsichtig eine extra für ihn gefertigte Geburtstagstorte näher heran. Bildrechte: Zoo Dresden

Erst vorsichtig mit den Fingerspitzen hat Orang-Utan Toni die Geburtstagstorte in seinem Gehege berührt und ausprobiert. Seine Tierpflegerin im Zoo Dresden, Sylvia Pohle, hatte ihm zum 30. Geburtstag am Montag eine zuckerfreie Quarktorte mit Polenta-Boden und Bananenscheiben gebacken. Blaubeeren formen die Zahl 30. Und die verspeiste das Menschenaffen-Männchen in aller Ruhe.