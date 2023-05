Die drei Aldabra-Riesenschildkröten aus dem Dresdner Zoo sind am Montag erfolgreich in ihr Sommerquartier umgezogen. Nach der kühleren ersten Mai-Hälfte sind die aktuellen Tag- und Nachttemperaturen nun ausreichend, um Hugo II, III und IV wieder in ihrer großen Außenanlage zeigen zu können, wie der Zoo mitteilte. Die tropischen Reptilien benötigten ständige Temperaturen von mehr als 20 Grad Celsius. Deshalb hätten sie die kältere Jahreszeit in einer für Besucher nicht einsehbaren Innenanlage verbracht.