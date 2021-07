Wer nicht mit dem Auto stundenlang ans Meer fahren will, sondern entspannt im Zug ankommen, kann den Sommerfahrplan ab Dresden nutzen. An den Wochenenden fährt morgens ein IC direkt nach Binz an die Ostsee.

Wer nicht mit dem Auto stundenlang ans Meer fahren will, sondern entspannt im Zug ankommen, kann den Sommerfahrplan ab Dresden nutzen. An den Wochenenden fährt morgens ein IC direkt nach Binz an die Ostsee.

Am Sonnabendfrüh startet der Sommerfahrplan mit Direktverbindung von Dresden zum Ostseebad Binz auf Rügen. Die IC-Züge fahren an Sonnabenden und Sonntagen vormittags aus Dresden auf Deutschlands größte Insel, teilte die deutsche Bahn mit. Zurück geht es samstagmittags ab Binz. Zwischenhalte auf der Verbindung zwischen Dresden Hauptbahnhof und Ostseebad Binz sind Dresden-Neustadt, Berlin, Eberswalde, Angermünde, Prenzlau, Pasewalk, Anklam, Züssow, Greifswald, Stralsund und Bergen auf Rügen. Die zusätzliche Verbindung soll bis zum Ende der Sommerferien in Sachsen, dem 5. September, bestehen.

Seit März 2020 rollen Züge auf der Intercity-Linie 17 zwischen Dresden, Berlin, Rostock und Warnemünde. Mit der Sommerverkehrsverbindung Dresden - Binz sind Bahnpassagiere in gut vier Stunden in Züssow mit direktem Anschluss an die Usedomer Bäderbahn. Nach rund fünf Stunden erreichen sie Stralsund und eine Stunde später das Ostseebad Binz. Auch Reisende, die es ins Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin nördlich von Berlin zieht, sollen mit der Wochenend-Verbindung angesprochen werden (Halt Eberswalde oder Angermünde). Die Naturparks Uckermärkische Seen (Halt: Prenzlau) und die Flusslandschaft Peenetal (Halt: Anklam) liegen an der Strecke.