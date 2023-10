Bei dem am Mittwoch von einem Zug in Dresden erfassten Mann handelt es sich um einen Bauarbeiter. Ein Polizeisprecher sagte am Mittwoch, es werde nun wegen eines Arbeitsunfalls ermittelt. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr war der Mann im Bereich einer Baustelle auf der Bahnstrecke zwischen Dresden-Altstadt und Dresden-Plauen bei dem Unfall gestorben. Der genaue Hergang sei weiter unklar. Es gebe aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.