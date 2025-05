In der Nacht vom 25. zum 26. Mai ist der Bahnhof Dresden-Neustadt komplett gesperrt, so dass die Züge aus Richtung Meißen in Coswig enden, Züge aus Ostsachsen bereits in Dresden-Klotzsche und Züge aus der Sächsischen Schweiz im Dresdner Hauptbahnhof.



Zudem fallen einige Züge aus oder werden umgeleitet. In den Abschnitten, in denen die Züge ausfallen, fahren Ersatzbusse.