Das muss nicht zwingend sein, doch die Wahrscheinlichkeit steigt. Das muss nicht bewusst passieren. Viele Kinder und Jugendliche werden durch Zufall auf pornographisches Material gestoßen, zum Beispiel in Klassenchats oder in WhatsApp-Gruppen. Wir können es nicht verhindern, Jugendliche schauen sich dieses Material an - auf alle Fälle. Die Frage für uns ist nur: Wie begleiten wir sie dabei? Wie helfen wir ihnen, die Dinge einzuordnen? Wie beantworten wir ihre Fragen? Diese Aufgabe liegt bei Schulen, Bildungsträgern, Beratungsstellen und Eltern. Die Medienpsychologin Nicola Döring spricht hier von Pornographie-Kompetenz.

Es geht darum, den Jugendlichen die Kompetenz im Umgang mit Pornos zu vermitteln. Was schauen sie sich an, in welchem Kontext sind die Sex-Aufnahmen entstanden. In den empirischen Untersuchungen wird deutlich, dass die Jugendlichen schon zwischen Fiktion und Realität unterscheiden können. Man sollte hier weder verharmlosen noch dramatisieren. Am Ende geht es darum, die Jugendlichen zu befähigen, ihren Pornokonsum selbst zu gestalten. Wir sind nicht nur passive Konsumierende, sondern auch aktive Nutzende von Medieninhalten. Dazu gehört natürlich auch, dass die Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten, wissen, worüber man spricht. Nur so kommt man mit den Jugendlichen gut zum Thema in Kontakt.