Ausführlich befasste er sich mit politischen Umgangsweisen mit den multiplen Herausforderungen, die er in vier Kategorien einteilte. Zunächst benannte er "progressive Politik", die Menschen zwar auch notwendige Veränderungen zumute, sie aber als Mitgestalter des Wandels und damit ihrer Zukunft begreife. Das setze allerdings Orientierung und Ideale voraus, die der Redner in der politischen Elite zunehmend vermisst. Wichtiger Punkt sei das Prinzip der Gerechtigkeit.

Auch einem aufgeklärten Konservatismus billigt er Reformbereitschaft und ein Mitwirkungsangebot für Bürger zu. Nur eben bei ermäßigtem Tempo mit "Verschnaufpausen". Rechter Populismus sei hingegen eindeutig auf Regression, also Rückschritt in eine vermeintlich glorreiche Vergangenheit ausgerichtet. Die "Abwehr sich ändernder Weltverhältnisse" gehe einher mit Schuldzuweisungen etwa an Migranten und der Beschwörung eines pseudoharmonischen einheitlichen Volkswillens. Die vierte Kategorie der Disruption, also radikaler Brüche, führen derzeit die USA vor. Ein Zusammenspiel zwischen Reaktion und Tech-Szene, das Entstehen einer neuen Oligarchie.