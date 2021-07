Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden sind am Mittwoch gemeinsam gegen Kinderpornographie vorgegangenen. Dabei wurden nach Angaben der Behörden im Rahmen von Ermittlungsverfahren gegen 14 Beschuldigte insgesamt 15 Wohnungen in den Stadtgebieten von Dresden, Meißen und Pirna sowie weiteren Orten der Region durchsucht.

Bei den Maßnahmen seien umfangreiche Beweismittel, insbesondere 42 Handys, 21 Computer und 134 Speichermedien sichergestellt worden, hieß es. Mehr als 110 Polizeibeamte waren an der konzertierten Aktion beteiligt.

Man wolle mit derartigen Einsätzen "der signifikanten Zunahme von Ermittlungsverfahren aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpornographie effektiv" begegnen. Einen ähnlichen Einsatz hatte es bereits am 28. April gegeben.

Die Ermittlungen in den einzelnen Verfahren dauern laut Ermittler an. Die Auswertung der sichergestellten Speichertechnik werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es.