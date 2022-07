Mit weißer Farbe wollen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ihre Straßenbahnschienen vor Verformung durch Hitzeeinwirkungen schützen. An zwei Standorten probiert das Unternehmen das praktisch aus. Auf einer Strecke von mehreren hundert Metern haben Mitarbeiter dafür die Schienen weiß gestrichen. Kosten: 500 Euro. Die DVB wollen herausfinden, ob sie mit dieser Maßnahme künftig teure Reparaturen einsparen können.

Wo hoch Einsparungen liegen könnten, ist laut DVB-Sprecher Falk Lösch allerdings völlig offen: "Je größer der Effekt, desto weniger Reparaturkosten entstehen uns. Eine genaue Zahl kann ich nicht nennen. Allerdings sieht es nicht so aus, dass die Sommer in den kommenden zehn Jahren kälter werden." Die weißen Schienen seien auch ein Versuch, die Kosten des Klimawandels abzumildern.

Um den Effekt der weißen Farbe zu testen, haben die DVB an zwei Standorten mehrere hundert Meter Schienen weiß gestrichen. Bildrechte: Dresdner Verkehrsbetriebe

Zwischen den Haltestellen "Kirschenstraße" und "Schlehenstraße" im Dresdner Stadtteil Gorbitz sowie in Klotzsche zwischen der "Arkonastraße" und dem "Industriepark" wird in diesem Sommer mehrfach gemessen. Mit Hilfe eines Schienenthermometers werden an den Schienen die Temperaturen der weißen Abschnitte mit denen ungestrichener Schiene bestimmt und verglichen.