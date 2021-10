Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat nach den Krawallen beim letzten Spiel der vergangenen Saison Dutzende Stadionverbote gegen Beteiligte verhängt. In einer öffentlichen Anhörung zweier Ausschüsse des Dresdner Stadtrates gab Jürgen Wehlend, kaufmännischer Geschäftsführer des Clubs, am Montag zu Protokoll, dass es bis Anfang September insgesamt 102 entsprechende Anträge zu Verboten gab. In 80 Prozent der abgeschlossenen Fälle habe man Verbote erlassen, in 19 Fällen verzichtet, einige seien noch offen. Gegen elf Vereinsmitglieder würden Ausschlussverfahren laufen. Dynamo Dresden verurteile die Ausschreitungen auf das Schärfste, erklärte Wehlend.