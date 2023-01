Pyrotechnik vor der Frauenkirche Ermittlungen: Unangemeldeter Marsch von Dynamo Dresden-Fans

Nach der Winterpause in der 3. Fußball-Liga hat es am Sonntag wieder ein Spiel von Dynamo Dresden gegeben. Bei den Anhängern war die Freude darüber offenbar so groß, dass sie zu Tausenden durch die Innenstadt von Dresden marschierten. Weil die Kundgebung nicht angemeldet war, hat das jetzt für einige Teilnehmer Konsequenzen.