Etwa ab Mitte September sollen drei Doppeldecker-Busse eines Anbieters für Stadtrundfahrten in Dresden, der Stadtrundfahrt Dresden GmbH, vollelektrisch durch die Stadt rollen. Aktuell läuft der Probebetrieb, sagt der Anbieter.

Ab nächster Woche ist die Inbetriebnahme geplant. Wenn es gut läuft, sollen bis Ende 2023 zwei bis vier weitere E-Busse eingesetzt werden. Mit dem Saisonstart für Stadtrundfahrten zu Ostern 2024 wird nach Firmenangaben der reguläre Haupttakt aller 30 Minuten komplett elektrisch gefahren. Der Anbieter will bis Ende 2025 seine gesamte Busflotte aus derzeit 25 Fahrzeugen voll elektrifizieren.

Die umgerüsteten E-Busse lässt die Stadtrundfahrt Dresden zunächst in Dresden rollen. Später will sie auch die Busse ihrer Tochtergesellschaft in Leipzig auf Elektro-Antrieb umstellen.