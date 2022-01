Juwelendiebstahl Prozess nach Einbruch in Grünes Gewölbe beginnt

Trotz Gerichtsprozessen wie kürzlich in Berlin oder ab Freitag in Dresden geht SPD-Innenexperte Schreiber davon aus, dass immer nur ein kleiner Teil der Wahrheit ans Licht gelangt: "Ähnlich wie bei einem Baum und seinen Wurzeln sieht man nur die Oberfäche, also die Leute, die jetzt angeklagt werden. Aber dahinter steckt natürlich ein Netzwerk, eine Struktur", sagt Schreiber und fügt an: "Das geht mitten in die Gesellschaft hinein und hört bei Prominenten nicht auf, sondern fängt da erst an." Man benötige ja Ansprechpartner, wenn man Gold einschmelzen oder Diamanten bearbeiten möchte. "Das macht man nicht zu Hause auf einer Werkbank oder in der Küche", sagt der Experte.