Eine Serie von Einbrüchen in Dresden und in Freital beschäftigt derzeit die Polizei. Seit Mitte des Jahres brachen Unbekannte in mindestens 85 Einfamilienhäuser ein, wie die Polizei Dresden am Freitag mitteilte. Besonders betroffen sei der Dresdner Stadtbezirk Loschwitz, der Dresdner Süden und das angrenzende Gebiet zu Freital.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Taten zumindest teilweise in Verbindung stehen. Es gebe Gemeinsamkeiten bei der Vorgehensweise, der Auswahl der Tatorte und den Tatzeiten. Demnach brachen die Täter regelmäßig am späten Nachmittag oder am Abend in leere Häuser ein. Meistens verschafften sie sich Zugang über Fenster oder Terrassentüren an schlecht einsehbaren Rückseiten.