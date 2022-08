Kriminalität 28 Jahre alter Mann nach Einbruchserie in Dresden angeklagt

Eine Serie von Einbrüchen in Einfamilienhäuser hat in den vergangenen Jahren Dresden, Freital und Bannewitz erschüttert. Jetzt wurde für diese Taten ein 28 Jahre alter Mann von der Staatsanwaltschaft in Dresden angeklagt. Der Schaden geht in die Hunderttausende.