Die Corona-Pandemie und der verstärkte Online-Handel setzen dem Einzelhandel in Sachsen stark zu. So stehen in Dresden etwa zehn Prozent der Verkaufsfläche in der Innenstadt leer, wie eine Studie im Auftrag des City-Managements ergab. Das entspricht etwa 22.000 Quadratmetern Fläche, auf denen sich ehemals Betriebe des Einzelhandels und der Gastronomie befanden. Die meisten Leerstände gebe es um den Altmarkt, entlang der Wilsdruffer Straße sowie rund um die Prager Straße und am Hauptbahnhof.