Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Freizeitsport Teilnehmerrekord beim Elbeschwimmen in Dresden

Hauptinhalt

28. Juli 2024, 16:57 Uhr

Seit 1998 ist das Elbeschwimmen in Dresden eine feste Größe. Doch als es am Sonntagmorgen kalt und regnerisch ist, wird es Organisator Daniel Baumann zunächst mulmig. Ob wohl genügend Leute vorbeikommen werden, fragt er sich. Am Ende ist die Sorge unbegründet. Es schwimmen so viele Schwimmerinnen und Schwimmer mit wie noch nie.