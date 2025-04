Das tschechische Verkehrsministerium hält an den Plänen für Staustufen in der Elbe fest, um die ganzjährige Befahrbarkeit der Elbe zu sichern. Wie ein Sprecher des Ministeriums mitteilte, wurde ein neues Gutachten zur Prüfung der Umweltverträglichkeit in Auftrag gegeben. Ein früheres Verfahren wurde vor mehreren Jahren abgebrochen. Nun soll bis 2027 die Machbarkeit auf dem Abschnitt zwischen Ústí nad Labem und der Grenze zu Deutschland bewertet werden.