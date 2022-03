Der Elberadweg führt weiterhin die Liste der beliebtesten Fernradwege in Deutschland an. Das ist das Ergebnis der Radreiseanalyse 2021 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), die Anfang März vorgestellt wurde. Bereits zum 15. Mal landete die Route auf dem Spitzenplatz. Allerdings holten die Konkurrenten deutlich auf, so der ADFC. In Sachsen gebe es viel Nachholbedarf, was den Ausbau des Radnetzes angeht.