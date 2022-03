Fast könnte man sie übersehen, die kleine Baustelle am Ortsrand von Gersdorf in der Sächsischen Schweiz. Doch zu überhören sind die Bohrer der Deutschen Bahn nicht. Was hier gerade erkundet wird, soll tatsächlich schon bald nicht weniger sein als das Mammutprojekt der Region: ein Bahntunnel, kilometerlang, quer durch das Erzgebirge bis nach Tschechien. Doch gibt der Untergrund das überhaupt her?