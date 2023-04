Hunderte Freiwillige haben am Sonnabend an der Elbwiesenreinigung in Dresden teilgenommen. Wie die Stadt mitteilte, folgten insgesamt 2.100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Aufruf der Stadtverwaltung. Besonders viele Menschen haben sich in den Bezirken Pieschen/Mickten, Friedrich-/Seevorstadt sowie Innere Neustadt/Leipziger Vorstadt an der Aktion beteiligt, hieß es. Neben Scherben, Bierdeckeln und Tüten fanden die Müllsammler auch Reste von Feuerwerk. Ab Mittag begannen Mitarbeiter der Stadtreinigung, die am Elberadweg abgestellten Müllsäcke einzusammeln.