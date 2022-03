Der Dresdner Erich-Kästner-Preis geht in diesem Jahr an Teresa Enke. Das teilte der Dresdner Presseclub mit. Die Witwe des Fußball-Nationaltorwarts Robert Enke werde für ihre Verdienste gewürdigt, über Depression als Krankheit aufzuklären.

Robert Enke war schwer an Depression erkrankt und hatte sich 2009 das Leben genommen. In der Folge hatte es eine bundesweite Debatte über die Krankheit gegeben. Dass es in der Gesellschaft inzwischen ein größeres Verständnis für seelische Krankheiten gebe, sei auch Teresa Enke und ihrer Stiftung zu verdanken, begründete der Presseclub seine Preisvergabe.