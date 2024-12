Der Energiekonzern Total aus Frankreich übernimmt die Dresdner Erneuerbare-Energien-Firma VSB. Das teilte VSB am Mittwoch mit. Der Kaufpreis beträgt demnach 1,57 Milliarden Euro. Das Dresdner Unternehmen ist auf Onshore Windparks - also Windparks an Land - spezialisiert. Der französische Konzern erklärte, sich im Bereich der Erneuerbaren Energien breiter aufstellen zu wollen. Der Abschluss der Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden.