Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach einem Mann, der am 31. Juli in Dresden-Prohlis eine 14-Jährige sexuell belästigt haben soll. Nach Ermittlerangaben ereignete sich der Vorfall 20:25 Uhr in der Niedersetzlitzer Straße. Die Polizei sucht nun öffentlich mit der Hilfe von "Kripo live" nach Hinweisen, die zur Aufklärung des Falles führen können.