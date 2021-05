Mit der Absicht die Sicherheit von Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen zu verbessern hat die Dresdener Polizei am Dienstag eine Kontrollaktion gestartet. Wie die Polizei mitteilte, wurden an vier Standorten Fahrzeuge und Radfahrer kontrolliert. Anregungen für Kontrollpunkte konnten von Dresdenern vorher per App an die Beamten geschickt werden. 1.200 Beiträge sind dabei eingegangen. Die Kontrollaktion soll bis zum 16. Mai andauern.